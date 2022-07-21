〈鴻海法說〉Q2、上半年毛利率將較去年同期成長 下半年審慎樂觀

鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日首度在證交所召開法說，發言人巫俊毅表示，第二季及上半年營收優於預期，毛利率也將同步較去年同期成長；展望下半年，巫俊毅認為，現在看起來跟往年差不多，但變數仍多，整體而言審慎樂觀。

巫俊毅表示，通膨造成原料上漲雖然不影響公司毛利，但因為營收放大，不過，第二季及上半年營收成長優於預期，經濟規模提升，加上美金升值、新台幣走貶的匯率幫助下，單季及上半年毛利率都將優於去年同期。

下半年來看，巫俊毅表示，通膨對終端市場需求還是存在，民生必需品會是人們優先採購的選項，自然對電子產品會產生排擠效應，但主要還是低階影響較大，鴻海代工的產品多為中高階機種，較不受影響。

巫俊毅強調，今年以來雖然有俄烏戰爭、中國封城，以及通膨升息等影響，很多企業營收都衰退，但以鴻海交出的表現來看，並沒有受到影響，主要是有七點強大競爭優勢。

其中，包含具備領先且敏捷開發設計能力、堅實的一線客戶夥伴關係、龐大量產能力、五十年的管理經驗與執行力、垂直整合與供應鏈管理、多元的全球布局、穩定的獲利以及現金流。

巫俊毅強調，許多人都小看了 EMS 產業，鴻海去年資本支出 923 億元，也屬於高資本支出，其中不只擴充產能、製程優化，投資新事業，也充實開發設計資源，因此才可以在大客戶主力機種拿下多數訂單。

此外，鴻海在全球 24 國有 137 個廠區加辦公室，可以快速調動產能、分散風險，同時也有足夠開發量能，讓競爭者要花上多年時間才追趕得上，加上集團在招工、訓練上都有一套制度，也是讓新品生產學習曲線及量產規模快速拉升的關鍵。