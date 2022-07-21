拜登發行政命令推離岸風電 永冠-KY受惠最大

美國總統拜登今 (21) 日發布行政命令，推動離岸風電發展並提供援助，隨著美國擴大建設離岸風場，鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 手握全球第一大風機大廠丹麥 Vestas、第三大廠西門子歌美颯訂單，也正與第五大廠美國奇異 (GE) 洽談訂單中，可望成最大受惠者之一。永冠也看好，美國接單將加溫。

根據拜登的行政命令，聯邦緊急事故管理總署將提供 23 億美元資金，協助各州開設避暑中心，及因應氣候變遷的其他影響，同時對國內離岸風電提供援助，在墨西哥灣推動新離岸風電計畫，預料可提供超過 300 萬戶用電。

美國、歐盟近來陸續推動零碳排，帶旺風電產業對鑄件需求，永冠風電鑄件主要客戶包括丹麥 Vestas、西門子歌美颯 NORDEX 等，均為全球前十大風機廠，市占率共達 33.7%。

在拜登規畫 2030 年建置 30GW 離岸風電後，去年兩大風機廠 GE 及西門子歌美颯，先後告知永冠，將在紐約州與紐澤西州設離岸風機組裝廠。

永冠目前美國市場營收占比雖不高，但永冠看好，在美國政府發布行政命令，力推離岸風電基礎建設下，將推升台中港新廠營運動能，接單看旺，美國市場營收可望加溫。

永冠台中港廠預計今年底投產，第一期產能規劃 4.5 萬噸，將量產丹麥 Vestas 風機廠所需的 9.5MW 離岸風機鑄件，並開發西門子歌美颯所需 14MW 離岸風機輪轂、輪轂板，及機艙底座鑄件，預計明年出貨，目前台中廠在手訂單量已達 5 成。