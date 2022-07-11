賣壓出籠台股又遇壓 證交所籲冷靜面對股市漲跌

台股今 (11) 日震盪幅度頗大，早盤站回 14500 點整數關卡後，受賣壓出籠影響，指數翻黑下挫低點下探 14339 點，證交所再度出面呼籲，投資人理性因應股市漲跌，勿聽信市場謠言或不實資訊，審慎判斷投資訊息。

台股今天開盤站回 14500 點整數關卡後，盤中不敵賣壓出籠，拖累指數翻黑下挫低點下探 14339 點，失守 14400 點，盤中震盪指數超過 180 點，包括半導體、金融、航運股全都成資金提款對象。

台股劇烈震盪之際，市場的耳語也沒停過，但證交所提醒，股市波動大時，投資人容易因缺乏信心，受到市場流言影響而誤判情勢，呼籲投資人應審慎評估投資標的產業與企業經營現況，謠言止於智者，切勿聽信不實傳言，以免落入「股市禿鷹」的陷阱。

證交所表示，投資人可透過公開資訊觀測站，了解上市公司的基本資訊、營業情況、歷年獲利等資訊，審慎評估，為維護投資人權益，將持續強化市場監視作業，如發現有人意圖透過相關管道傳播不實消息，影響股市正常運作，或有其他明顯異常情事，都將依法辦理。

另外，近日金管會發現不少股市名嘴透過社群、電視節目等散布空方消息打壓股價，法務部調查局亦展開全國性查緝「股市禿鷹」行動，針對可疑的股友社、股市老師、名嘴等，依違反《證券交易法》及《證券投資信託及顧問法》偵辦。