廷鑫擬現增+CB籌資5.16億元 現增案9月完成

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 經董事會決議通過辦理現金增資案及發行轉換公司債，今天 (21) 日申報生效，預估募集 5.16 億元資金，這也是今年以來繼材料 - KY(4763-TW)、巨大 (9921-TW) 後，第三家發債及辦理現增雙管齊下籌資的上市公司。

廷鑫此一市場籌資，包括發行現增新股 1.2 萬張，由原股東依持股比例認購，並發行擔保轉換公司債籌資 3 億元，依籌資排程規劃，將先辦理現增案，預計 9 月初完成募集，現增股也將可參與廷鑫的去年股利分配。

廷鑫近年積極轉型，鋁合金與皮件兩大業務顯著成長，其中鋁合金以代工為主，產品應用於自行車、車輛相關、太陽能等工業產品，客戶需求穩定並大幅降低鋁價波動風險，毛利率穩定攀升中。

廷鑫也不斷開發新產品，預期高附加價值的鋁合金盤元量產後，將為廷鑫帶來新成長動能，廷鑫本次籌資案用途在於償還 2019 年發行的 3 億元且將在 11 月到期的有擔保普通公司債及償還銀行借款。

廷鑫 5 月 1 日皮件事業部門分割成立亞鑫皮件股份有限公司，規劃明年底登錄興櫃，亞鑫皮件目前股本 9849 萬元，擬辦理 8000 萬元的現增案由包括員工、廷鑫及廷鑫原股東認購，達成上市櫃前分散股權的目的。

亞鑫皮件主要為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品，2020 年、2021 年營收分別為 2.2 億元、4.8 億元，隨著美國消費能力復甦，皮件訂單需求大幅轉強，今年對廷鑫營收的貢獻也大幅成長。

廷鑫 2022 年首季稅後純益 3382 萬元，季減 44.56%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.27 元。廷鑫前 6 月營收為 10.71 億元，年增 11.69%。