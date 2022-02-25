廷鑫去年獲利大增12.8倍 EPS1.29元 訂單看到Q3

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 今 (25) 日公布最新財報，2021 年全年營收及獲利同創高，每股純益為 1.29 元，董事會決議，去年盈餘擬配發每股 0.3 元現金股利，公司指出，目前皮件及合金產品訂單能見度已達第三季。

廷鑫 2021 年第四季營收 8.48 億元，毛利率 14.14%，季減 1.37 個百分點，年增 7.26 個百分點，稅後純益 6083 萬元，季增 41.29，較去年同期的 300 萬元獲利明顯成長，每股純益 0.48 元。

廷鑫 2021 年營收 25.23 億元，毛利率 13.86%，年增 4.11 個百分點，稅後純益 1.44 億元，年增 12.82 倍，每股純益 1.29 元。

廷鑫主管指出，目前皮件及合金產品訂單熱絡，產能持續滿載，可看到第二季至第三季訂單，另外隨著新產品鋁合金盤元將進入量產，也增添今年獲利成長動能。

廷鑫皮件業務主要為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品，受惠美國消費市場回溫，廷鑫增加代工品牌，出貨大幅成長，2021 年皮件事業部營收 4.8 億元，成長幅度達 1.19 倍。由於廷鑫代工品牌持續增加，且下半年可望再增加新的代工客戶，皮件業務繼續高度成長可期。