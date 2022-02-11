廷鑫1月營收1.67億元創同期新高 訂單能見度達Q3

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 今 (11) 日公告 1 月營收 1.67 億元，創歷史同期新高，月減 56.47%，年成長 6.57％，公司指出，雖然有春節假期因素，工作天數較去年同期少，但鋁合金與皮件業務需求暢旺，貢獻整體營收成長，兩大業務產能持續滿載，訂單能見度已看到第三季。

公司認為，在產品組合優化及規模經濟雙重效益推動下，預期 2022 年營收與獲利能力均將繼續穩定成長。

由於需求旺盛、供給緊張情況持續，國際鋁價攀高至 13 年來的高點，廷鑫近年致力轉型增加代工業務比重，避開鋁價波動風險，代工費更隨鋁價上漲。

廷鑫 1 月因農曆新年提早停爐，鋁合金業務營收略低於去年同月，不過公司去年底通知客戶自 2 月起調漲代工費，廷鑫表示，若國際鋁價持續上揚，不排除再次調整鋁合金產品報價及代工費的可能，隨著代工費調漲，毛利率也可望再向上攀升。

廷鑫皮件業務去年初受到北美暴風雪影響出貨，今年維持正常出貨，1 月營收成長相對明顯，由於主要客戶為美國貿易商，該客戶握有許多知名品牌訂單，廷鑫供應代工的品牌逐年增加，出貨量年顯著成長，目前出貨排程已排到第三季，下半年預計還會增加新客戶，皮件業務今年將繼續保持高度成長。

廷鑫兩大業務同步走高，產能持續滿載，營收可望維持在高檔表現，且漲價效應及產品組合持續優化，獲利能力也將穩定提升，全年營運展望正向樂觀。