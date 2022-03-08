廷鑫2月營收1.1億元創近5年同期新高 年增85.81％

鋁合金大廠廷鑫 (2358-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 1.1 億元，月減 33.74%，較去年同期大幅成長 85.81％，創近 5 年新高，累計前 2 月營收 2.77 億元，年增 28.39％；廷鑫表示，鋁合金與皮件業務產能持續滿載，帶動 2 月營收亮眼。

廷鑫自 2 月起鋁合金代工費再調高 1 成，成效已部分反應在營收，預計進入 3 月之後，漲價效應將更為明顯，營收可望持續走高。

廷鑫目前鋁合金產品主要以工業應用為主，需求穩定較不受景氣波動影響，自行車、汽車等下游產業，今年需求仍然旺盛，廷鑫鋁合金業務目前訂單能見度已達第三季。

全球經濟復甦，需求持續開出，國際鋁價自去年起一路攀升，近期因俄烏戰爭影響，國際鋁價一度飆破每噸 4000 美元的新高價，廷鑫目前代工比重占鋁合金業務達 7 成，鋁價波動風險不高，且因代工費用調漲，毛利率可望再向上攀升。

廷鑫的鋁合金業務則仍有約 3 成為鋁合金棒直售，公司表示，目前原料庫存充足，且隨著國際鋁價上揚，低價庫存效益顯現。

廷鑫 2021 年營收 25.23 億元，毛利率 13.86%，年增 4.11 個百分點，稅後純益 1.44 億元，年增 12.82 倍，每股純益 1.29 元。