廷鑫首季轉虧為盈 EPS 0.28元

鋁合金廠廷鑫興業 (2358-TW) 今 (10) 日公布首季財報，在出貨大增 3 成挹注下，毛利率攀升至 16.37%，創三季以來新高，單季稅後純益 3382 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.27 元。

廷鑫 2022 年首季營收 4.94 億元，毛利率 16.37%，季增 2.21 個百分點，年增 12.25 個百分點，優於去年全年平均，單季稅後純益 3382 萬元，季減 44.56%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.27 元。

廷鑫近年轉型成效反應在業績表現上，鋁合金業務轉型以工業應用為主，並提高代工比重，降低國際鋁價波動的影響，在自行車、汽車及太陽能等下游需求強勁的拉動下，不僅營收保持在高檔，毛利率穩定攀升；皮件業務擺脫去年第一季美國暴風雪及塞港影響，今年按照訂單進度出貨，為第一季公司營收成長的主要因素，皮件出貨達經濟規模，毛利率也大幅拉升，貢獻公司獲利。

廷鑫鋁合金維持產能滿載的高檔水準、皮件出貨延續第一季的成長態勢，4 月營收 2.16 億元，月減 0.73%，年增 32.48%，累計 2022 年前 4 月營收 7.1 億元年增 30.8%。

廷鑫主管表示，工業應用的鋁合金需求較不受景氣影響，近期雖然有國際經濟上的不確定因素，客戶的訂單需求並未減低，且今年 2 月起代工費用陸續調高，預期第二季的鋁合金代工毛利率能再提升。皮件保持營收成長，毛利率也將因規模擴大再提高，下半年美國消費旺季效應值得期待。