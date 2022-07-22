〈能源盤後〉駕駛旺季 汽油需求卻疲軟 WTI跌逾3% 收一周低點

原油期貨價格周四 (21 日) 大跌，WTI 原油期貨價格收在 1 周低點，係因美國汽油庫存反季節的增加，反映出需求下降。

同日，天然氣期貨價格震盪收低，雖然俄羅斯恢復向西歐供應天然氣，但美官方數據顯示，上周天然氣庫存增加程度低於預期。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.53 美元或 3.5%，收每桶 96.35 美元，為最前月契約自 7 月 14 日以來最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.06 美元或 2.9%，收每桶 103.86 美元，為最前月契約自 7 月 15 日以來最低收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 3.8%，收每加侖 3.1495 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 3.5903 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下滑 0.9%，收每百萬 Btu 7.932 美元。

周三天然氣期貨價格漲逾 10%，收盤突破每百萬 Btu 8 美元水準，為最近月天然氣期貨 6 月 13 日以來最高收盤價。

市場推動力

原油和石油產品期貨價格進一步下跌，係因美國能源資訊署數據顯示，上周 (7/15 止) 美國汽油庫存意外增加 350 萬桶，大幅超過分析師預期增加的 40 萬桶。更甚者，上周煉油廠的開工率從一周前的 94.9% 降至 93.7%，卻仍迎來汽油庫存的增加。

在美國夏季駕駛季節 (自 5 月下旬的陣亡將士紀念日假期到 9 月初的勞動節假期)，汽油供應量竟然增加，這被視為相當負面的發展。

Sevens Report Research 研究報告指出，「此外，上周汽油供應量 (衡量隱含需求的指標) 僅反彈 45.9 萬桶 / 日，達 852 萬桶 / 日。此前一周，汽油供應量大降 135 萬桶 / 日，為新冠防疫封鎖措施始見以來最大下降程度。」這樣的數據持續表明，油價飆漲已導致消費者需求遭破壞，因通膨持續壓迫其個人資產負債表。

與此同時，利比亞國家石油公司周三表示，在碼頭和油田的不可抗力解除後，正在準備出口原油。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，總體而言，「石油交易者已看到許多負面因素：利比亞和俄羅斯的供應增加、中國持續封鎖，以及美國需求可能下降。」他稱，2008 年前也出現同樣景象，當時驚人的油價抑制了石油需求並導致油價暴跌，因此在需求情況更明朗之前，交易者偏向保持觀望。

然而，「一切都沒有失去，因為這是實物市場異常緊繃，以及投機者認為前景寬鬆，這之間存在爭執。歷史表明，實物市場終究會勝過投機交易者，因為實物市場才是石油易手的唯一所在。」Raj 說。

天然氣觸及 5 周高點後收低

向歐洲輸送天然氣的北溪一號管先前以維修名義關閉，但俄羅斯周四已恢復該主要管線的輸送。然而，俄羅斯是否會維持輸送尚屬未知，且冬季將至，西歐國家持續擔憂天然氣短缺。

歐洲委員會周三提案，成員國在未來幾個月減少天然氣用量 15%，避免冬季因輸送中斷而再次衝擊關鍵產業。

風險諮詢公司歐亞集團認為，俄羅斯繼續削減對歐盟的天然氣供應的可能性為 60%，擴大削減的可能性為 30%，恢復正常供應水準的可能性僅為 10%。

歐亞集團能源、氣候和資源總監 Henning Gloystein 報告中寫道：「即使北溪一號管恢復正常供應水準，俄羅斯可能也會削減其他地方的供應，可能是過境烏克蘭的管道。此一策略可能旨在令歐洲經濟損失，以報復其制裁行為，同時為自己國家創造收入。因此俄羅斯現行的部分削減可能意味著 2022 全年流向歐盟的天然氣將約莫 90 bcm，較 2021 年 155 bcm 的水準下降許多。」

與此同時，EIA 周四公布，上周 (7/15 止) 天然氣庫存增加 320 億立方英呎 (bcf)，低於分析師預期，激勵天然氣期貨價格短暫觸及每百萬 Btu 8 美元水準。





