〈能源盤後〉美汽油庫存增加 需求下降 原油3日漲勢後回落

在連續 3 個交易日上漲後，原油期貨價格周三 (20 日) 收低，此前美國官方報告顯示，上周國內原油供應量小幅下降，但汽油庫存增加 300 萬桶以上。

與此同時，由於美國大部分地區天氣炎熱，可能提高對天然氣的需求，因此天然氣期貨價格漲逾 10%。



另外，俄羅斯普丁總統表示，北溪管道將恢復輸送天然氣至歐洲，但除非受制裁處的爭議獲得解決，否則日後仍恐持續受限。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.96 美元或 1.9%，收每桶 102.26 美元，該契約今日收盤屆期。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 86 美分或近 0.9%，收每桶 99.88 美元，該交易最活絡的契約今日收盤後轉為最近月契約。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 43 美分或 0.4%，收每桶 106.92 美元。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收每加侖 3.2754 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 3.6043 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 10.2%，收每百萬 Btu 8.007 美元，為最近月天然氣期貨 6 月 13 日以來最高收盤價。

市場推動力

StoneX 能源團隊分析師表示，能源市場繼續大幅波動，陷入供需拉鋸，因西方強國考慮對俄實施新制裁，引起供應擔憂，而經濟預期走疲則損害需求面。

石油輸出國組織 (OPEC) 成員國的產能限制也是周三交易者焦點。

彭博周三報導指出，在美國拜登總統上周出訪沙烏地阿拉伯時，該國王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 向其表示，沙國終極最大產能為 1300 萬桶 / 日。該報導指出，2021 年沙烏地阿拉伯原油產能朝向平均 1070 萬桶 / 日，意味著沙烏地阿拉伯已經以接近頂峰的產能在生產石油。

原油周二收高，係因供應擔憂成市場焦點。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，「近期 Brent 原油期貨價格已較遠期期貨價格上漲，9 月原油期貨和 10 月原油期貨之間的價差擴大到每桶近 4.50 美元，凸顯石油市場仍供應緊繃這一點。」

與此同時，歐盟執行辦公室周三提議，未來幾個月內成員國將減少天然氣用量 15%，以確保明年冬天俄羅斯全面切斷對歐盟的供應時，不會擾亂產業的根本。

供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (7/15 止) 美國原油庫存減少 40 萬桶。此前 2 周原油供應量均增加。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存下降 20 萬桶。美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周美國原油庫存增加 186 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，原油庫存下降主要反映報導稱原油出口量較前一周飆升超過 70 萬桶 / 日的消息，在 6 月下半個月，WTI 油價較 Brent 油價折價的差距快速擴大，於是美國出口走強，現正轉為更強勁的出口負荷。

EIA 報告指出，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 120 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的庫存減少 500 萬桶。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，原油供應的下降「表明即使自 SPR 釋出石油，也不足以對應需求。」

儘管如此，由於原油已經擺脫 3 日強勁走勢，周三價格走勢感覺像「近期漲幅的正常和普通的整合」。

EIA 報告也公布，上周汽油供應量增加 350 萬桶，而蒸餾油庫存減少 130 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期，上周汽油庫存反季節的增加 40 萬桶、蒸餾油庫存增加 80 萬桶。

EIA 報告指出，汽油供應量增加是因為汽油產品總供應量 (代表需求) 過去 4 周平均每日 870 萬桶，較去年同期下降 7.6%。