高盛給予Visa和萬事達卡強力買進評級 目標價較現價高出40%

高盛 (GS-US) 分析師南斯 (Will Nance) 對 8 支支付股進行研究，其中 3 支獲得買入評級，4 支評級為中性，只有 1 支被評級為賣出。

南斯認為 Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 的跨境業務最具建設性，受通膨的影響最小，給予兩者強力買進評級，目標價分別為 282 美元和 460 美元，較目前股價高出約 40%。

他在給客戶的報告中指出，「我們相信兩家企業未來多年將繼續達成高速營收成長和近 20% 的每股獲利，尤其是在在消費者支出電子化背後的持續順風，以及新流量等領域的新興成長計畫，估計達 185 兆美元，以及實體卡和虛擬卡的增值服務。就主題而言，我們看好 Visa 和萬達卡，因為它們對通貨膨脹的影響相對較小，因其各有 56% 和 43% 的營收與支付量有關，而且對跨境支出正常化具有高度槓桿能力。」

至於其他個股，南斯給予 FIS (FIS-US) 買入評級，目標價 128 美元。

他說，「鑑於該領域新進入者的快速成長，預計商業領域的競爭將繼續是主要重點。我們在傳統收購方中的首選是 FIS，作為其專注於線上電子商務業務，加上其在中小企業市場的曝險相對較小，僅約占營收的 32%，我們認為該市場競爭最為激烈，讓該公司能夠很好地應對當前的競爭環境。」

另一方面，由於缺乏成長潛力，分析師看空西聯匯款 (WU-US)；目標價 18 美元，評級為賣出。

南斯表示，「隨著公司尋求投資於超越其傳統 P2P 匯款業務的新成長計劃，我們認為對成長的投資和部署公司最近分拆業務解決方案部門的收益，可能會拖累資本回報。」