經濟放緩 Stifel力推3檔防禦性晶片股

投行 Stifel 認為，由於下半年經濟放緩的風險正在上升，晶片股投資者應該轉向更具防禦性的股票。

Stifel 分析師 Tore Svanberg 表示，鑑於需求疲軟以及中國恐實施更進一步的防疫封鎖措施，半導體公司下一輪的財測 (即 9 月季度和全年展望) 恐令人失望。

他研究報告寫道：「我們上一季強調的單位修正持續升溫。需求端存在問題，因為供應鏈長期中斷和通膨壓力削減消費者 / 企業支出。」

他指出，消費者導向的技術需求正在減弱，尤其是智慧手機和電腦。研調公司 IDC 上周表示，第二季個人電腦全球出貨量較去年同期下降 15%。

Svanberg 說：「我們持續推薦本質上更具防禦性的股票。」他推薦三檔晶片股，Stifel 均給予買入評級：

Microchip Technology (MCHP-US) ──目標價 75 美元

Monolithic Power Systems (MPWR-US) ──目標價 600 美元)

Analog Devices (ADI-US) ──目標價 215 美元

該分析師將 Monolithic 的目標價自先前的 630 美元稍微下調。

他指出，由於工業和汽車市場在 Microchip 營收中佔比超過一半，會令該公司在經濟放緩的情形下更具彈性。

荷蘭晶片供應商 ASML (ASML -US) 周三也發表與其相似的前景看法。

ASML 執行長 Peter Wennink 表示：「關於消費相關產品，我們清楚看到放緩趨勢，尤其是個人電腦和智慧手機。但另一方面，在工業領域若談及高效能運算、汽車，需求仍然非常非常強勁。」

周三交易，Microchip 上漲 1.6%，收每股 65.55 美元；Monolithic Power Systems 大漲 3.72%，收每股 442.09 美元；Analog Devices 上漲 1.03%，收每股 163.12 美元。