〈美股盤後〉晶片法案挺過第一關 費半大漲近2.5%

美股週三 (20 日) 開盤漲跌互見，隨著美參院通過晶片法案程序性投票，資金行情追捧科技股，就算 Google 傳出暫停招聘兩週的消息也無法抑制買氣，油價上漲，能源股高歌猛進，Netflix 財報不如預期慘烈，帶動串流媒體概念股攀高，四大指數終場集體收紅，那指攀升逾 1.5%，費半大漲 2.49%。

政經消息，美國參議院週二通過縮減版晶片法案的程序性表決，儘管第一關已經順利通過，但該法案細節仍在研議中，預計最快本週末在參議院通過、下週交付眾議院表決。

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 週三表態支持該法案，裴洛西稱：「這是美國家庭和美國經濟的重大勝利，將降低美國家庭的成本，同時重新激發美國在國際舞台上的競爭力。」

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三警告，美國晶片高度依賴國外製造，若無法獲得台灣製造晶片，這是一種可怕的情況，美國將直接面臨深度經濟衰退，台灣沒有能力製造武器保衛家園，因此晶圓代工需要回歸美國來製造。

俄歐之間的北溪一號能否在週四如期重啟成為市場關注焦點，俄羅斯總統普丁週三稱，俄羅斯將履行向歐洲供應天然氣的承諾，但他警告，如果在加拿大進行維修的渦輪機不能很快返回俄羅斯，北溪一號最早下週可能將產能銳減至 20%，因為另一台渦輪機必須在 7 月 26 日送修。

聯準會預計本月 26 日至 27 日召開聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，市場預估聯準會將決定升息 3 碼，在此之前，隨著各國央行試圖應對高通膨，投資人預計歐洲央行週四將至少升息 1 碼，為其十多年來首度升息。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.66 億例，死亡數突破 637 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 122 億劑疫苗。

週三 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，非必需消費品、資訊科技、能源板塊領漲，公用事業、醫療保健和必需消費品板塊表現最差。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.35%；Meta (META-US) 上漲 4.16%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.079%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.86%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.06%。

道瓊成分股普遍走揚。Salesforce (CRM-US) 上漲 4.97%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.75%；Nike (NKE-US) 上漲 1.76%；波音 (BA-US) 上漲 1.44%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.74%；Merck (MRK-US) 下跌 2.93%。

費半成分股延續反彈力道。AMD (AMD-US) 上漲 4.13%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.80%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.07%；美光 (MU-US) 上漲 1.44%；德儀 (TXN-US) 漲 0.42%； 高通 (QCOM-US) 上漲 2.94%。

台股 ADR 僅中華電信走低。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.45%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.53%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.79%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.48%、意法半導體 ADR (STM-US) 上漲 0.81%、福斯 ADR (VWAGY-US) 下跌 0.51%。德國汽車製造商福斯汽車與意法半導體 (STMicroelectronics) 週三表示，兩家公司將聯合開發新型晶片，且將由台積電代工。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.35% 至每股 153.04 美元。瑞銀估計，蘋果第二季中國 iPhone 出貨量年增率超過 200%，暗示蘋果 7 月 28 日的最新財報 (截至 6 月底的 2022 會計年度第三季財報) 將帶來好消息。

Netflix (NFLX-US) 週二盤後公布 2022 會計年度第二季財報，由於流失的訂閱人數少於預期，Netflix 財報結果提振串流媒體概念股，迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.79% 至每股 103.35 美元，收盤價躍升至 6 週以來新高。

經濟數據

美國 6 月成屋銷售年化總數報 512 萬戶，預期 538 萬戶，前值 541 萬戶

美國 6 月成屋銷售年化月增率報 - 5.4%，前值 - 3.4%

美國上周 EIA 原油庫存變動報 - 44.6 萬桶，預期 135.7 萬桶，前值 325.4 萬桶

華爾街分析

FLPutnam 財富管理公司投資組合經理兼負責人 Ellen Hazen 說：「Netflix 財報可以被解讀為美國消費者的表現可能比預期的好一點。」

eToro 的美國投資分析師 Callie Cox 指出：「多頭現在似乎正在重返市場，科技、加密貨幣和其他風險資產在過去幾天出現相當大的反彈，這對我們來說是值得注意的，因為一個經濟中出現一些相當明顯的弱點，投資人會期望看到市場其他部分表現良好。但動物本能又回來了，至少目前是這樣。」

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 表示：「企業對當前環境表現出一定的韌性，這讓市場感到放心，交易員現在開始押注貨幣緊縮力度不如最初預期的那麼激進。即使市場還沒有走出困境，越來越多的交易員現在傾向於認為今年股市最糟糕的時期已經過去。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主