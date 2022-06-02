福特CEO：汽車產業將迎來重大整併 福特須徹底改革商業模式

福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 週三 (1 日) 表示，汽車業持續朝電動車過渡，將迫使汽車製造商和供應商在未來幾年進行重大整併。他也表示，福特須徹底改變商業模式。

Farley 指出，投資電動車相關技術所需的大量資金，將迫使小型公司被收購，並對本就資金短缺的電動車新創公司帶來更多壓力。與如今較常見的企業結盟或合資企業相比，未來預期將會有更多收購案。他認為，傳統汽車製造商和供應商絕對會整併。

Farley 也表示，汽車業正在走向一場價格戰，從燃油車向電動車轉變，是自 1908 年亨利福特推出的 Model T 以來，業界最激烈的市占率爭奪戰。福特若想自電動車賺取足夠獲利來與特斯拉 (TSLA-US) 等同業競爭，就需要徹底改革延續百年的商業模式，像是削減廣告支出、或改造經銷商通路。

數據顯示，福特去年廣告支出達到 31 億美元，相對下，特斯拉相關支出總額為零。福特預估，特斯拉的線上直銷的模式與福特通過授權經銷商相較，每輛車的銷售成本低了 2,000 美元。

福特曾表示，將在未來 2 年內推出 7 款新車型，涵蓋乘用車和商用貨車系列，以擴大其電動車陣容，目標是銷售超過 60 萬輛電池驅動的汽車。

福特表示還將其位於德國科隆的主要歐洲生產基地的投資規模翻倍達到 20 億美元，自 2024 年開始生產電動車和建設電池組裝廠。該項計畫是福特實現電動車銷量超過 200 萬輛的全球目標的一部分。