福特選定西班牙為歐洲電動車生產基地 但指將因此大幅裁員

福特汽車 (F-US) 周三 (22 日) 表示，將在 2030 年前開始在西班牙生產電動車 (EV)，但在其歐洲大舉推動電氣化之際，這也代表其西班牙廠和德國廠將「大幅」裁員。

這家汽車製造商發表聲明表示，它已選擇其位於瓦倫西亞的工廠作為組裝下一代電動車架構的首選地點。

該項目的另一個競爭者是福特在德國 Saarlouis 的工廠，該工廠將繼續生產 Focus 乘用車。

福特發言人指出，瓦倫西亞和 Saarlouis 的員工已被告知近期需要進行重組，其規模將「很大」；但他未詳細說明。

福特稍早時曾警告，轉向電動車生產可能會導致裁員，因為電動車組裝所需的工時更少。

福特瓦倫西亞廠的員工人數約為 6000 人，而 Saarlouis 廠的員工數約為 4600 人。

西班牙工會 UGT 表示指定 EV 廠「是好消息」，因為它保證未來十多年在此生產，而該工廠的以前的型號產量將會減少。

UGT 表示，預計電動車的生產將於 2025 年開始。

但工會也發布聲明表示，推動電動車將意味著與福特討論如何調整勞動力規模。

福特在 3 月宣布在歐洲開發 7 款新電動車型、在德國建立電池組裝廠和在土耳其建立鎳電池製造合資企業的計畫。

該公司表示，2023 年將在德國科隆廠開始生產新型電動乘用車，而其 Puma 車型的 EV 版本將從 2024 年起在羅馬尼亞生產。

今年稍早，德國福斯汽車宣布將於 2025 年在西班牙開始生產電動車，並將在瓦倫西亞開設一家電池生產廠。