福特簽鋰礦5年採購合約 2024年起由澳商Liontown供貨

澳洲鋰礦商 Liontown Resources 週三 (28 日) 宣布，與福特汽車 (F-US) 簽署一項 5 年協議，將為福特供應鋰輝石。

根據協議，Liontown Resources 將從該公司位於西澳的 Kathleen Valley 鋰礦項目，每年為福特提供 150,000 乾噸 (DMT) 的鋰輝石精礦，為期 5 年。鋰輝石精礦是製造電動車所必需的原料之一。

Liontown Resources 預計將於 2024 年開始供應鋰輝石，交易第一年將從 75,000 乾噸開始，第三年增加到 150,000 乾噸。

全球推行減碳和實現淨零碳排放提振了電動車的需求，同時推升鋰等電池製造所需金屬的價格達到歷史新高。鋰礦價格近幾年飆漲，目前價格是 2021 年初的 8 倍，反映市場對電動車的暢旺需求。

福特汽車正致力於電動車的發展，該公司在 3 月宣布了電動車銷量目標，期望在 2026 年銷售量達到 200 萬輛。該公司也宣布斥資數十億美元用於擴大組裝和電池產能。

福特在曾宣布將在歐洲開發 7 款新電動車型、在德國建立電池組裝廠和在土耳其建立鎳電池製造合資企業的計畫。該公司表示，2023 年將在德國科隆廠開始生產新型電動乘用車，而其 Puma 車型的 EV 版本將從 2024 年起在羅馬尼亞生產。

另一方面，Liontown Resources 先前也曾宣布，已與特斯拉簽署五年合約供應鋰輝石精礦，將從 2024 年起開始供貨給特斯拉，第一年 10 萬乾噸，後面四年提高到 15 萬乾噸。