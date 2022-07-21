〈台股盤前〉套牢賣壓蠢動月線陷回測壓力 短線反彈力道有限

台股昨 (20) 日早盤大漲逾 200 點後，高點越過 14,900 點，但不敵午盤過後套牢賣壓出籠，終場僅小漲 39 點作收，面臨月線回測壓力，短線須留意 7 月底聯準會 (Fed) 利率會議，以及美股第 2 季財報影響，預期在市場持續觀望下，短線反彈力道有限。

台股昨天在權王台積電 (2330-TW) 領軍下，指數跳空開高大漲逾 200 點成功站回月線，但因權王無法站穩 500 元關卡，加上傳產、金融無力，拖累指數漲幅收斂，終場小漲 39 點收在 14733 點，面臨月線回測壓力。

法人指出，過去扛起大盤多頭重任的半導體、電子股面臨庫存調整壓力，經濟學人示警，在消費性電子需求趨緩下，全球晶片將面臨產能過剩壓力，加上通膨壓力何時緩解仍是未知數，對大盤而言無疑是一大隱憂。

從技術面來看，台股在國安基金宣示進場護盤後，加速大盤指數築底後重啟反彈行情，並進一步收復月線關卡，但因觀望氛圍未散，導致成交量能還沒完全放大，在缺乏量能助攻下，短線反彈力道相對有限。

整體而言，大盤雖重啟反彈，但因套牢賣壓沉重，美股財報周持續進行中，短線容易出現漲多獲利了結賣壓突襲，在聯準會 7 月底公布利率決策前，大盤持續震盪盤整機率大，建議先觀望勿貿然追高。

