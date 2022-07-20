〈台股盤後〉午盤賣壓出籠急殺 台積電甩尾小漲39點

台股今 (20) 日跳空大漲逾 200 點，但午後賣壓出籠，台積電等電子權值壓回，貨櫃航運等傳產股賣壓沉重，漲幅急速收斂，一度回測平盤回補跳空缺口，尾盤在台積電甩尾下，收漲 39.14 點，來到 14733.22 點，成交量在大幅震盪下也回升至 2562 億元。

電子權值股今日反彈，台積電開高震盪後拉尾盤，上漲 0.8%，收在 495 元；聯發科尾盤漲勢收斂，終場上漲 1.36%；台達電、聯電、日月光投控等同步收盤上。

族群表現來看，IC 設計走強，鈺太、安格、力旺攻上漲停，晶心科、矽力 - KY、威盛、凌通、智原等勁揚逾半根停板，愛普、瑞昱、矽創、金麗科、世芯 - KY 等都有逾 4% 漲幅。

PCB 族群表現也有撐，南電大漲逾 5%，臻鼎 - KY、金像電、欣興都有 3-4% 漲幅；、景碩、泰鼎 - KY、競國、博智、霖宏等同步收紅。

個股表現方面，光寶科第二季獲利雙率雙升、同步創新高，看好雲端電源、車用電子雙動能帶動，下半年將優於上半年，激勵股價強攻漲停板鎖住，收盤委買張數超過 3 萬張。

統一集團宣布斥資 290 億元，吃下剩餘家樂福全數股權，預計明年中完成交割，統一開高最高至 71.7 元，隨後走低震盪，終場小漲 0.44%；統一超則站穩盤上；集團股也受到激勵，德記亮燈漲停，統一證、統一實、神龍、興能高等均收紅。

傳產指標股疲軟，台塑四寶僅台化小漲收紅，台塑化則下跌 2.47%，台塑、南亞同收黑；貨櫃三雄跌幅 1-2%，航空雙雄也收黑。