〈台股盤中〉雙聯領軍一度站上14800點 高低震盪近百點

台股今 (21) 日隨美股上漲開高，不過整體買盤觀望氣氛濃厚，指數一度翻黑，午盤前由聯電、聯發科領軍，加上載板三雄、元宇宙概念股強勢表態，力守紅盤，最高衝上 14813.92 點，高低震盪近百點，短線拚守穩月線支撐，今日預估成交量約 2300 億元。

電子權值股方面，權王台積電早盤一度翻黑，午盤前則維持平盤上震盪，反觀聯發科、聯電成大盤上攻要角，聯發科大漲半根停板、股價重回 700 元整數關卡，聯電也站穩 40 元，午盤前大漲近 3%，鴻海、日月光投控漲幅也超過 1%。

高價股則漲跌互見，股王大立光早盤開高走低，回測平盤，股后信驊則力穩盤上，漲幅超過 2%，其他包含 AES-KY、祥碩等漲幅也都有 2% 以上，盤面上維持有七檔千金股。

盤面上強勢族群，散裝航運族群中新興強攻漲停價位，也激勵同族群正德、四維航、裕民、中航、台航、慧洋 - KY 等表現不俗，元宇宙題材也再度發燒，資金湧入威盛集團，威盛午盤前即亮燈攻漲停，宏達電早盤也一度攻上漲停價位，午盤也維持近 8% 漲幅。

載板三雄近期也獲市場關注，南電午盤前大漲近 6%，欣興、景碩漲幅也都接近半根停板。

從 19 大類股觀察，電子族群成交占比達逾 6 成，約 66%，其次則為航運類股，成交比重則約為 1 成，達 11%，金融、電機機械則各占近 2%。

不過受南山人壽淨值持續降低，恐拖累潤泰雙雄、寶成等第二季淨值，縱使三家公司皆在昨日深夜召開重大訊息記者會說明，但今日整體賣壓仍大，潤泰全、潤泰新開盤雙雙被打入跌停價位，苦吞第二根跌停，寶成午盤前也仍挫逾半根停板。

整體而言，大盤近期在國安基金進場待命、信心加持下，重啟反彈，但上檔賣壓仍沉重，加上市場觀望美國聯準會 7 月底利率決策，預期短線大盤仍將維持盤整震盪格局，近期上市櫃公司也將陸續公布上半年財報，可留意各公司對下半年營運展望。