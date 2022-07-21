Coinbase稱對破產的加密貨幣公司無曝險 激勵盤中股價漲近12%

加密貨幣交易所 Coinbase 周三（20）在部落格文章中表示，公司對 Celsius、Three Arrows Capital 與 Voyager Digital 三家申請破產保護的加密貨幣公司並無曝險，試圖緩解大眾對幣圈危機恐影響其業務的擔憂。消息一出後激勵 Coinbase 盤中股價漲近 12%。

截稿前，Coinbase(COIN-US) 盤中股價上漲 11.65%，至每股 73.50 美元。

Coinbase 表示，加密貨幣產業中許多公司的短期負債與長期非流動性資產不匹配，導致槓桿率過高，但強調自家公司並未從事這類型高風險貸款操作，而是專注審慎替客戶建立融資業務。

雖然 Coinbase 否認與 Celsius、3AC 和 Voyager 有任何信貸曝險，但該公司表示確實透過風險投資對穩定幣 TerraUSD 背後的 Terraform Labs 公司進行「無形資產投資」。

Coinbase 此次發文的目的是要向投資人保證，公司不會淪落到與部分同行一樣的命運。自今年初以來，該公司股價已下跌約 70%，原因是聯準會（Fed）的升息影響加密貨幣與股票投資人。

自穩定幣 TerraUSD 崩盤以來，加密貨幣市場一直處在混亂的狀態，但日前已逐漸復甦，比特幣今日一度觸及 2.4 萬美元關卡，為一個多月以來首見。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 1.8%，報 23,551.00 美元，以太幣下跌 0.1%，報 1,553.26 美元。