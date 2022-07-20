谷歌在歐盟開放軟體商店使用第三方支付

在 Google Play 商店上架軟體的 Android 開發商現在可以在許多歐洲國家使用第三方支付系統。該措施適用於由歐盟國家以及冰島、列支敦士登和挪威組成的歐洲經濟區 (EEA)。但這項政策不適用於遊戲，遊戲軟體暫時仍需使用 Google Play 專屬的計費系統。

在歐盟立法機構歐盟委員會本月通過《數位市場法》(DMA) 之後，谷歌 (GOOGL-US) 跟進採取行動。該法與《數位服務法》一起公布，意在透過禁止主要平台給予自家更好待遇來控制大型科技公司。

DMA 預計要到 2024 年某個時候才會生效。然而，谷歌歐盟政府事務和公共政策主管沃斯 (Estelle Werth) 在一篇博客文章中寫道，該公司「現在正在啟動這個計畫，以能與我們的開發合作夥伴密切合作，並確保我們的守法行動滿足我們共享用戶和更廣泛生態系統的需求。」

此舉部分推翻了要求所有軟體內付款都透過 Play 商店的計費系統政策。選擇不同計費系統的開發商將無法完全避開谷歌的抽成。不過，谷歌將收取的服務費降低 3%。

谷歌表示，99% 的開發商有資格獲得 15% 以下的費用。其他人通常支付 30%。如果選擇第三方計費系統，谷歌收取的費用將分別降至 12% 以下或 27%。無論如何，開發商最終可能會支付大約相同數量的費用，具體​​取決於替代支付提供商的收費。

谷歌表示，開發商還「需要滿足適當的用戶保護要求」。該公司計劃在 DMA 生效之前的某個時機允許遊戲軟體在 EEA 中也使用替代支付系統。

面對多方壓力，谷歌長期以來一直拒絕向替代支付提供商開放 Play 商店的想法，但在歐盟立法後只得讓步。去年南韓通過一項要求谷歌和蘋果 (AAPL-US) 提供第三方支付的法律，谷歌也在南韓採取了類似的措施。