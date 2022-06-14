面對衰退和加密貨幣寒冬 Coinbase宣布裁員18%

由於股價和加密貨幣價格暴跌，Coinbase (COIN-US) 將裁員 18% 員工。

根據周二 (14 日) 早上發給員工的信件，這家加密貨幣交易所將裁減 18% 全職工作。Coinbase 擁有大約 5000 名全職員工，這意味著裁員約 1100 人。Coinbase 股價在周二盤前下跌約 7%。

CEO 阿姆斯壯 (Brian Armstrong) 指出，全球可能出現經濟衰退，加上需要管理 Coinbase 並提高效率，且該公司在牛市期間成長「過快」，在經歷 10 多年的經濟繁榮之後，目前似乎正在衰退。經濟衰退可能會導致另一個加密冬天，並可能持續很久。

他並補充說，「雖然很難預測經濟或市場，但我們總是做最壞的打算，這樣就可以在任何環境下經營業務。」

Coinbase 一開始只表示將暫停招聘，2 周後，這家加密貨幣巨頭宣布將凍結期限延長至「可預見的未來」。今年稍早時，Coinbase 表示，計劃在產品、工程和設計領域增加 2000 個工作崗位。

Coinbase 股價近日大跌。該股去年 4 月以直接上市的方式掛牌，當時加密貨幣市場蓬勃發展，投資人看好高成長科技股。

Coinbase 股價今年來下跌 79%，較歷史高點下跌 85%。與此同時，比特幣已跌至近 22000 美元，今年已貶值 53%。