遭南山拖累淨值轉負？潤泰新、潤泰全重訊澄清

媒體報導指稱，潤泰新 (9945-TW)、潤泰全 (2915-TW) 受南山人壽拖累，第二季淨值恐為負數，面臨下市危機，對此，兩家公司今 (20) 日發布重訊澄清，報導內容是媒體自行估算，並非公司結算的結果。

此利空消息傳出後，潤泰新及潤泰全今天股價由紅翻黑，並摜壓至跌停價位，分別以 65.7、72.9 元作收，證交所隨即公開呼籲兩家公司應發布重大訊息對外說明此事。

潤泰新、潤泰全接連公告重訊，澄清媒體報導，兩家公司指出，報導內容是媒體自行臆測，非為本公司結算之結果，111 年第 2 季財務數據待本公司結算完成後將依規定辦理公告。

南山人壽也強調，公司整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好。截至 6 月底，南山人壽累積自結獲利 378 億元，資本適足率 (RBC) 之清償能力指標仍達 300% 以上。

南山人壽指出，另外，受惠國內外利率彈升，也有助接軌國際財務報導準則 IFRS17 負債公允價值超額準備之貢獻，短期雖受金融市場波動影響以致淨值有下滑的情形，但整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常情形。

南山人壽表示，今年以來，壽險產業受暫時性金融市場波動影響，以致淨值有下滑情形，乃因目前國內壽險業是採國際財務報導準則 9 號公報 (IFRS9)，財務報表中僅有部分資產評價受利率上揚影響，導致資產帳列價值縮水，保險負債採國際財務報導準則 4 號公報 (IFRS4) ，仍依鎖定之利率衡量，並不受市場利率上揚影響，故無法衡平表達持有資產負債的帳列價值。