營收速報 - 潤泰新(9945)6月營收35.05億元年增率高達47.04％
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今年1-6月累計營收為160.28億元，累計年增率11.33%。
最新價為29.55元，近5日股價下跌-2.47%，相關其 他下跌-1.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3259 張
- 外資買賣超：-30484 張
- 投信買賣超：+34283 張
- 自營商買賣超：-540 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|35.05億
|47%
|15%
|25/5
|30.42億
|30%
|23%
|25/4
|24.81億
|-8%
|8%
|25/3
|23.03億
|-6%
|-7%
|25/2
|24.69億
|50%
|11%
|25/1
|22.28億
|-23%
|-41%
潤泰新(9945-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅．商業大樓出租出售業務。辦理國內外工業區及區內之社區廠房及大樓之開發規劃及租售。從事商品之處理．包裝．分類．倉儲及前各項產品之加工批發業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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