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營收速報 - 潤泰新(9945)6月營收35.05億元年增率高達47.04％

鉅亨網新聞中心


潤泰新(9945-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣35.05億元，年增率47.04%，月增率15.24%。

今年1-6月累計營收為160.28億元，累計年增率11.33%。

最新價為29.55元，近5日股價下跌-2.47%，相關其 他下跌-1.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3259 張
  • 外資買賣超：-30484 張
  • 投信買賣超：+34283 張
  • 自營商買賣超：-540 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 35.05億 47% 15%
25/5 30.42億 30% 23%
25/4 24.81億 -8% 8%
25/3 23.03億 -6% -7%
25/2 24.69億 50% 11%
25/1 22.28億 -23% -41%

潤泰新(9945-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅．商業大樓出租出售業務。辦理國內外工業區及區內之社區廠房及大樓之開發規劃及租售。從事商品之處理．包裝．分類．倉儲及前各項產品之加工批發業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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