傳也遭南山人壽淨值下滑拖累 寶成：Q2財報編製中

南山人壽近年迄受股市、債市影響，今年迄今淨值持續蒸發，市場傳出第二季淨值恐進一步下滑，拖累潤泰全、潤泰新轉投資權益，寶成 (9904-TW) 今 (20) 日也發出公告指出，未對外公告財預，第二季財報仍在編製中，呼籲投資人審慎判斷市場消息。

寶成與潤泰全、潤泰新在 2011 年成立潤成投資，寶成持股潤成 20%、潤泰全持股 23%、潤泰新持股 25%，而潤成持有南山人壽 89.55% 股權，意味著寶成間接持股南山人壽 17.9%。

南山人壽淨值今年持續受股市、債市市況影響，第一季淨值減少 1880 億元，連帶拖累潤泰全集團與寶成集團，其中，寶成第一季淨值下滑至 1142 億元，季減 18%，每股淨值也下跌至 38.77 元。

目前市場傳南山人壽第二季淨值恐跌破千億元，寶成對此消息表示，一切以南山人壽公告財務資訊為主，目前正在編製第二季財報，現階段以公開資訊觀測站公布的財務資訊為準。

寶成為國內製鞋大廠，第二季營收 683.37 億元，季增 1.6%、年增 5.3%，上半年營收 1356 億元，年減 0.14%。

展望後市，法人認為，寶成製鞋業務受惠於去年低基期，下半年營收年增率可望有好表現，全年營運正向、審慎樂觀看待；通路業務 6 月雖自中國解封中好轉，但通膨對終端消費需求影響仍須密切注意。