〈聯電大老開講〉談美晶片法案 宣明智：封閉使產業受傷、合作是趨勢

談及美國晶片法案，可能對半導體廠在中國投資提出限制，對此，晶圓代工廠聯電 (2330-TW)(UMC-US) 榮譽副董事長宣明智今 (20) 日表示，任何封閉法案都可能使產業受傷，從全球經濟發展來看，互相合作是趨勢；對於經濟前景，他也直言自己是「死多頭」。

談到台灣經濟前景，宣明智表示，自己是死多頭，怎麼樣都是看好，現在台灣已從開發中國家進入已開發，所有未來都靠自己創新，經濟雖面臨通膨問題，唯一要努力的方向是加速自己腳步，進步的速度比通膨快，就沒有問題。

對於晶片法案是否可能使半導體廠被迫在美中選邊站，宣明智認為，這是很奇怪的論述，全世界是地球村，彼此互助合作是趨勢，產業鏈也是這樣的趨勢，若硬要區隔成不同區塊，就會使資源來源、市場受限。

不過，宣明智指出，若半導體廠藉著政策補助做非補助項目的事，本來就是不正確的方向，補助要達到效果，就應該針對這方面進行監督；而台灣廠商靠自己的力量，就不會受任何人影響。

宣明智表示，法案詳細內容會怎麼討論或通過是否還是問號，但就全球經濟發展而言，還是要走向合作。

至於半導體砍單，宣明智認為，面對訂單調整害不害怕，就看有沒有經過春夏秋冬洗禮過，調整訂單是一定有的事，實際上不是砍單，是進行訂單預測調整或短期出貨遞延。

宣明智今日舉行「思考圖譜：職場商場致勝祕笈」新書發表會，聯電榮譽董事長曹興誠也出席祝賀，宣明智說，自己特別感謝曹董，是最大的貴人，在最需要幫助時給予機會，「我今天才能站在這裡」。

宣明智說，書中許多點子都來自曹興誠想法，比如槓桿的部分，他常說，「槓桿誰都喜歡用，但要小心、會斷」，自己也銘記在心。