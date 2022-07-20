名稱鬧雙胞！Meta遭虛擬實境公司MetaX提告侵害商標

臉書母公司 Meta 周二（19 日）在曼哈頓法院上遭虛擬實境公司 MetaX 提起商標訴訟，原因是前者涉嫌盜用其以元宇宙（Metaverse）為核心的命名，同時表示公司營運也因此受到影響。

MetaX 在法庭上表示，公司已被臉書的新名稱「重創」，也稱自家公司以「Meta 方式營運的能力已被徹底削弱」，指控 Meta 侵犯其聯邦「Meta」標商，並要求法院下令禁止該社群媒體公司在與 MetaX 重疊的商品與服務中使用「Meta」，此外還要求支付若干賠償金。

MetaX 創始人 Justin "JB" Bolognino 聲明表示，Meta 不僅讓公司業務處於危險之中，還讓整個產業以及幫助建立該產業的創新者的智慧財產權處在危險之中。

截稿前，Meta(META-US) 對此並未立即回應，其股價在盤中上漲 5.17%，每股暫報 175.88 美元。

臉書母公司 Meta 在去年 10 月從同名的社群網路平台「臉書」中改名成「Meta」，原因是看好共享虛擬領域的元宇宙將取代現在的網路。

MetaX 公司是專注開發虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）等沈浸式體驗技術的公司，而早在 2017 年前，MetaX 曾與當時的臉書有過合作關係，臉書高層曾盛讚 MetaX 的體驗令人驚豔。

MetaX 表示 Meta 對元宇宙以及相關 VR、AR 技術與自家業務重疊，認為 Meta 品牌重塑是有意將其趕出市場，而且目前大眾已對這兩家公司有所混淆，認為彼此是子公司關係。