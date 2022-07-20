英國6月通膨飆升至9.4% 創下40年來新高

英國國家統計局 (ONS) 週三 (20 日) 公布的官方數據顯示，6 月通膨飆升至 40 年來新高，該數據也增加英國央行下月升息 2 碼的可能性。

數據顯示，英國 6 月消費者物價指數 (CPI) 上升至 9.4%，創下 1982 年 2 月以來的新高，並高於 5 月的 9.1%，也高於經濟學家預估的 9.3%。

該數據顯示出英國是 G7 集團通膨最嚴重的國家。週三數據也提高英國央行下月升息 2 碼的可能性，若成真將會是自 1995 年以來最大幅度升息。自去年 12 月以來，英國央行已五度升息，試圖阻止高通膨深入經濟。

報告指出，汽油價格較去年同期上漲 42%，食品價格上漲近 10%， 是推升上個月通膨飆升的主要驅動因素。

會計協會 ICAEW 的經濟主管 Suren Thiru 表示，通膨飆升意味英國央行將在 8 月份升息 2 碼，然而，過於激進地收緊貨幣政策會增加經濟衰退的風險，無助於解決導致通膨飆升的全球性因素。

報告也顯示，英國 6 月核心通膨率從 5 月的 5.9% 降至 5.8%，符合預期。

英國財政部長 Nadhim Zahawi 回應這些數據時表示，英國並不是唯一面臨通膨失控的國家，政府當局正在與英國央行聯手解決這個問題。