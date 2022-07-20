英國央行考慮8月升息2碼 加入全球央行激進緊縮行列  

放眼全球，央行一口氣調升 50 個基點 (2 碼) 愈來愈常見，英國央行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示，英國將考慮 8 月把升息幅度擴大到 2 碼，更積極對抗 40 年來最火熱的通膨。

根據貝利在倫敦市長官邸年度演說的講稿，他重申 8 月升息 2 碼將是選項之一，並透露 BOE 正考慮讓手中持有的英國公債部位在一年內縮減 500 億到 1000 億英鎊 (600 億到 1200 億美元)。

英國 5 月通膨率達 9.1%，10 月可能升至 11%，是 BOE 2% 目標的五倍有餘。貝利說：「下次開會，升 2 碼將是選項之一，但還沒有確定就是升 2 碼。」

這可能是央行官員在 8 月決策會議前的最後一次公開談話，如果 BOE 8 月真的升 2 碼，將是 1997 年迄今首次有如此大的升幅。

單次升息 2 碼似乎已經成為全球央行研議貨幣政策的基本情境，今年以來，全球單次升至少 2 碼的國家超過 60 國。 據悉歐洲央行 (ECB) 考量到通膨情勢惡化，本周四決議的升幅可能不只是先前預告的 1 碼，而是 2 碼。

BOE 8 月 4 日將宣布基準利率，並公布量化緊縮 (QT) 計畫。

貝利透露，最快 9 月將表決確認 QT 計畫，包括主動出售公債。這意味著英國將成為全球第一個出售在疫情期間所買進公債的主要國家。

BOE 2 月已經停止到期公債收益再投資，預估到 9 月總部位將降到 8380 億美元。貝利的談話首次透露 BOE 可能的縮減幅度。