爭搶英國首相職務 已11人宣布參與角逐

在強生 (Boris Johnson) 宣布辭去英國首相一職之後，爭取這一職務的議員如雨後春筍般冒出，外交大臣 Liz Truss 也表態加入角逐行列，成為最新一位參與的內閣大臣。

在她之前，已有 10 人宣布參與角逐，這包括前任財政大臣 Rishi Sunak，接替他出任財政大臣的 Nadhim Zahawi，兩位前衛生大臣 Sajid Javid 和 Jeremy Hunt。內政大臣 Priti Patel 也在考慮參選。

另外，前平等國務大臣 Kemi Badenoch 也已參選，他上周被即將辭職的強生解職。

最終獲勝者預計最晚在於 9 月份公布，此次競選規則，會由議會中的保守黨籍議員組成的 1922 委員會負責制定，預計周一晚些時候，委員會將宣布黨魁選舉的確切時間表。委員會也可能就競選者需要獲得多少位議員的提名做出限制，以減少競爭人數。

保守黨的目標是在議會於 7 月 21 日開始夏季休會前，將候選人減少到最後兩人。

經濟學家認為，英國首相強生的最終繼任者，可能會選擇經濟上更大的財政支持，並減少與歐盟的緊張關係。

安盛投資管理公司經濟學家 Modupe Adegbembo 表示，一個關鍵的問題在於，強生會不會利用他任「看守內閣」期間，推動短期財政政策，不過，當新首相上任時，預計增加財政支出和減稅的可能性增加。

瑞銀資訊長 Mark Haefele 相信，基於新首相「想要證明自己」，新領導層更有可能提供進一步的財政支持。

強生辭職後，英鎊小幅上漲，但在周五回吐了這些漲幅，隨後因為全球壓力繼續令英鎊承壓，其價格繼續滑落。英鎊兌美元周一盤中跌 0.5%，報 1.1967。