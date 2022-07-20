加拿大6月CPI年增8.1% 創1983年以來新高

加拿大統計局周三（20 日）公布數據顯示，加拿大 6 月通膨率升至 8.1%，雖然略低於市場預期的 8.4%，但仍遠高於 5 月的 7.7%，寫下 1983 年以來新高。

加拿大統計局表示，6 月通膨加速升溫的主要原因是由於汽油價格上漲。數據顯示，加拿大 6 月汽油價格年增 54.6%，高於 5 月的 48%。加拿大 6 月核心 CPI 年增 6.2%，不僅高於預期的 5.9%，也高於前值 6.1%。

與此同時，加拿大 6 月物價普遍出現上漲，在計算 CPI 的 8 個項目中，除了服飾和鞋類項目，其餘 7 項物價增速均在 3% 或以上。

通膨指數月增率方面，加拿大 6 月 CPI 月增 0.7%，低於預期 0.9% 與前值 1.4%；核心月增 0.3%，低於前值 0.8%。

數據公布後，美元兌加幣短線波動不大，截稿前匯率報 1 美元兌 1.2887 加幣。

加拿大央行本月稍早時預估，今年第三季通膨率平均將在 8% 左右然後將會放緩，根據交換合約數據，投資人預估加拿大央行將在 9 月再升息 3 碼（75 個基點）。

早在 7 月初時，加拿大央行已將利率整整上調 1 個百分點，調整之後的利率政策為 2.5%。加拿大央行還表示將進一步升息，「堅決」讓通膨回到目標水準。

下調經濟展望

在利率決議後，加拿大央行也下調經濟展望，原因是經濟成長放緩且貨幣政策收緊影響經濟活動。

在「軟著陸」的假設下，預估今年加拿大國內生產毛額（GDP）成長速度為 3.5%，明年為 1.8%，分別低於先前預估的 4.2% 與 3.2%。不過，加拿大央行預估 2024 年經濟成長速度將恢復至 2.4%，高於先前預估的 2.2%。