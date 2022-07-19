百萬醫藥費支出有保險理賠卻列報扣除 民眾遭罰補稅35萬元

民眾如因就醫住院，醫藥費受有保險理賠，須留意不得列報扣除，台北國稅局表示，有民眾在 2020 年因病住院且支付 119 萬元醫藥費，並將醫藥費全額列報醫藥及生育費列舉扣除額，但因該民眾也受有 138 萬元保險理賠，並未負擔醫藥費，最後遭補徵稅額 35 萬元。

台北國稅局表示，甲君在 2020 年因病住院，支付公立醫院醫藥費用共 119 萬元，並將醫藥費用全額列報醫藥及生育費列舉扣除額，但經查得甲君向多家保險公司投保醫療險，受有實支實付型、日額型及團體保險理賠計 138 萬元，減除保險給付後，甲君實際上並未負擔醫藥費，因此不得列舉扣除，最後核定補徵稅額 35 萬元。

台北國稅局表示，醫藥費受有保險理賠部分，不論是實支實付型、日額型或團體保險理賠，納稅義務人均不得列報為綜合所得稅列舉醫藥及生育費扣除額，如有申報錯誤情事，可向申報時戶籍所在地稽徵機關辦理更正。

台北國稅局表示，個人辦理綜所稅結算申報列舉醫藥及生育費扣除額，須以付與所得稅法第 17 條第 1 項第 2 款規定公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院為限，另如其受有保險給付部分，不得扣除。

台北國稅局說，納稅義務人申報綜合所得稅列舉扣除本人、配偶或受扶養親屬醫藥及生育費，須屬醫療性質之支出，例如身心病痛接受治療等支出，且以給付符合所得稅法第 17 條第 1 項第 2 款第 2 目之 3 規定的醫療院所為限。

台北國稅局說明，由於投保醫療險而受有保險給付部分，足以弭平其醫藥費負擔，因此應將醫藥費減除保險給付金額，也就是只有未獲理賠的醫藥費，才可列報扣除。