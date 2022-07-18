業內外雙喜 宜特上半年獲利翻倍 每股稅前賺2.72元

驗證分析廠宜特科技 (3289-TW) 今 (18) 日公佈自結，第二季稅前盈餘 1.07 億元，季增 10.31%，年增 181.51%，每股稅前盈餘 1.47 元。上半年稅前盈餘 2.04 億元，年增 101.98%，每股稅前盈餘 2.72 元；受惠驗證分析本業成長、子公司營運轉佳，宜特上半年稅前盈餘將去年同期翻倍成長。

宜特第二季營收 9.11 億元，季增 4.11%，年增 18.11%，毛利率 26.13%，季減 1.41 個百分點，年增 2.71 個百分點，營益率 8.34%，季減 1.35 個百分點，年增 4.9 個百分點，稅前盈餘 1.07 億元，季增 10.31%，年增 181.51%，每股稅前盈餘 1.47 元。

宜特上半年營收 17.86 億元，年增 17.45%，毛利率 26.83%，年增 1.3 個百分點，營益率 8.99%，年增 3.13 個百分點，稅前盈餘 2.04 億元，年增 101.98%，每股稅前盈餘 2.72 元。

宜特表示，儘管全球消費電子產品市場充斥不確定性，不過受惠 IC 設計、晶圓代工、設備廠與 IDM 廠持續將資源投入車用晶片、先進製程、先進封裝、第三代半導體、HPC 與 5G 雲端伺服器等分析需求，近期接單仍佳，樂觀看待下半年營運再優於整體市場。

宜特進一步指出，根據調研機構預期，2026 年前車用半導體年複合成長率高達 16.5%，2030 年電子零件產值將增加 50%，宜特在車用驗證領域耕耘已久，市場上有 7 成跨入車用領域的半導體廠商皆是宜特客戶，可望帶動公司營運成長。

此外，台灣電價本月正式調漲，增加台廠營運成本，宜特去年底推出的「低溫焊接 (LTS) 驗證」，近期也接獲不少客戶詢問，主要因採用 LTS 製程可節能 40%，預期將有越來越多廠商尋求進行 LTS 驗證，成為宜特長期的成長動能。

子公司方面，創量與宜錦延續第一季營運良好的態勢，第二季在良率與交期上持續深獲客戶滿意，工程試樣完成，獲得海內外客戶長期穩定訂單，陸續進入正式量產。

展望下半年，除車用電子、LTS 驗證，宜特看好，先進製程、先進封裝、第三代半導體的研發都未見停歇，特別是材料分析 (MA) 品質深獲客戶認可，下半年大幅擴充產能後，可望更滿足客戶交期需求，加上子公司營運改善，樂觀看待後市營運。