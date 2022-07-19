〈台幣〉午後湧現拋匯潮 貶轉升收29.902元

台股今 (19) 日震盪走低，外資持續賣超，新台幣兌美元匯率也面臨 30 關卡保衛戰，盤中最低貶至 29.982 元，不過，尾盤突然湧入大量美元賣盤，推升匯價由貶轉升，終場以 29.902 元作收，小升 1.2 分，台北及元太外匯市場總成交值 11.605 億美元，較昨日微增，但量能仍無法明顯放大。

新台幣兌美元今天以 29.95 元開盤，最低來到 29.982 元，貶值 6.8 分，為逾 25 個月來盤中新低，但貶幅隨即收斂，買、賣匯兩股力道形成拉鋸，終場升值 1.2 分，收在 29.902 元，台北外匯市場成交金額 8.12 億美元，元太外匯市場成交金額 3.485 億美元。

台股遭遇月線反壓，一度跌逾百點，電子權值股熄火，台積電壓盤，不過，航運股獲買盤點火，攜手傳產股力抗空軍，加權指數終場小跌 25 點，收在 14694 點，本土法人持續站在買方，與外資對作，三大法人合計賣超 19.84 億元，外資持續賣超 23.65 億元，為連 3 賣。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.77%，歐元強彈 0.96%，新加坡幣升值 0.33%，韓元升值 0.3%，日圓升 0.26%，新台幣與人民幣均小幅走揚。