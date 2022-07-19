屢次未能刪除「非法內容」 俄羅斯對谷歌處以3.7億美元罰金

俄羅斯監管機構表示，由於谷歌 (GOOGL-US) 屢次未能刪除俄羅斯認定非法的內容，例如有關烏俄戰爭「假新聞」，被當地法院判罰 211 億俄羅斯盧布 (約 3.73 億美元)。

俄羅斯當局表示，谷歌旗下影音平台 YouTube 未刪除有關俄羅斯對烏克蘭特別軍事行動的虛假內容，以及抹黑俄軍的假消息，同時縱容極端主義觀點的內容在平台上傳，當地法院因此對谷歌判處 211 億俄羅斯盧布的罰金。

國家杜馬資訊政策委員會副主任戈雷爾金 (Anton Gorelkin) 表示，谷歌表現出對俄羅斯法律的無視，不難預測這種態度將導致什麼，谷歌有可能完全失去俄羅斯市場。

先前，法庭文件顯示，在當局沒收其銀行帳戶，導致無法支付員工和供應商的工資後，谷歌 5 月宣布計劃申請破產。

谷歌發言人上月表示，「俄羅斯當局沒收了谷歌俄羅斯的銀行帳戶，使我們的俄羅斯辦事處無法運作，因此，谷歌俄羅斯已申請破產。」

他指出，「俄羅斯人民依賴我們的服務，因此我們將繼續提供免費服務，例如搜索、YouTube、Gmail、地圖、Android 和 Play。」

谷歌及其 YouTube 影音託管服務雖然面臨壓力，但目前仍然可用。莫斯科尤其反對 YouTube 對俄羅斯媒體的處理方式，已將其屏蔽。