通用汽車宣示2025年將主導電動車市場 其Ultium平台是重要的踏腳石

通用汽車 (GM-US) 曾經在汽車銷售方面領先全球，但除某些例外情況外，它仍然在美國居領導地位。

現在，這家汽車製造商希望在其本土及其他地區成為電動車的領導者。

這家底特律公司在電動車科技上進行大量投資，押注其由電池、電機、軟體和其他單元組成的全新 Ultium 平台，能夠幫助它超越來自傳統汽車製造商和無數新創企業的競爭，並最終取代特斯拉 (TSLA-US) 成為首屈一指的電動車製造商。

通用汽車於 2020 年 3 月推出 Ultium EV 平台，並於今年交出第一批以該平台製造的車輛。

Ultium 平台的核心是通用汽車的電池。它們是與南韓企業集團 LG Corp 旗下 LG Energy Solutions 合作開發的。

這些電池使用一種非常不尋常的化學物質，可將昂貴且難以獲取的鈷用量減少 70%。通用汽車表示，這項作法將有助於將電池組成本降至每千瓦時 100 美元以下；這是公認是電動車與內燃機車型競爭的關鍵門檻。

通用汽車的電池組管理系統也與競爭對手不同。 Ultium 平台允許通用汽車在同一個電池組中採用具有不同化學成分的電池，因此可以隨著時間的演進陸續更換電池組的某些部分。

通用汽車表示，正是這些創新將使其可望在 2025 年成為北美電動車領導者。特斯拉在 2021 年主導了美國市場。