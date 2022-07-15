群創旗下睿生光電攜手成大醫學院 拓X光檢驗商機

面板大廠群創 (3481-TW) 近年擴大布局醫療領域，旗下睿生光電 (6861-TW) 今 (15) 日宣布攜手成大醫學院等，啟動雲嘉南萬人行動 X 光早期肺癌篩檢，將透過與加拿大新創公司 KA Imaging 合作開發的雙能 X 光平板感測器持續深化醫療布局。

睿生光電總經理李志聖表示，低劑量肺部電腦斷層 (LDCT) 是全球公認肺癌篩檢工具，但設備負載龐大，往往緩不濟急，因應需求，睿生光電與 KA Imaging 合作開發的雙能 X 光平板感測器，具備輕薄、無痛替換、超微量 X 光、一拍三得等特性，除一般傳統 X 光，也能同時取得軟組織、硬組織等影像。

肺癌連續 11 年占台灣癌症死因之首，國健署也宣布啟動 LDCT 肺癌早期偵測計畫，7 月 1 日起具家族史及重度吸菸者可補助肺癌篩檢，群創總經理暨睿生光電董事長楊柱祥說，睿生光電支持衛福部行動醫療、偏鄉醫療政策，透過雙能 X 光平板感測器，將可望協助各科別醫師及早診斷發現疾病，提升醫療品質。

成大醫學院院長沈延盛表示，雲嘉南居民肺癌罹患率全台居冠，空氣污染加劇肺癌風險，因此擴大偏鄉行動 X 光肺癌篩檢刻不容緩，將積極串聯南部醫療、企業夥伴結為優質醫藥醫材研發聯盟，成大醫院胸腔外科主任曾堯麟則說，睿生光電雙能 X 光技術可能是偏鄉行動肺癌快篩第一線最佳解決方案。

睿生光電是 2019 年 4 月從群創獨立出來的子公司，也是台灣首家 100% 整機設計、製造 X 光平板偵檢器廠商，主攻醫療應用領域，睿生光電今日也公告委託簽證會計師出具內部控制制度專案審查報告，據了解，睿生光電近期將規劃向主管機關申請上市。