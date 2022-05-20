歐盟加速發展綠電 中國太陽光電業者外銷訂單接不完

歐盟執委會本周正式發布「RepowerEU」能源計畫，力拚到 2030 年再生能源的比率提高至 45%，以保障歐洲能源安全，中國太陽光電產業可望受惠。

「RepowerEU」能源計畫涵蓋四個部分：節能；供應分散；加快朝潔淨能源轉型，替代化石燃料；投資與改革。

第三部分列出各類清潔能源的目標，包括光電、風電、氫能、分離式熱泵、生質能，力拚到 2030 年再生能源占能源需求的比率要達到 45%，高於原本的 40%。

歐盟執委會建議上修太陽光電目標，到 2025 年歐盟累計太陽光電裝機規模要超過 320 GW，是目前裝機規模的兩倍，到 2030 年裝機規模進一步擴大至接近 600 GW。

見智研究表示，按目前歐盟規劃估計，2022-2025 年累計裝機需達到 160 GW，年均裝機量需達到 40 GW；2026-2030 年累計裝機需達到 280 GW，年均裝機約 56 GW。

這意味歐洲裝機量將迅速提升，呈現爆發式成長，進一步帶動全球需求。而歐洲是中國光電業者重要出口地區，預料此舉將帶動中國出口需求。

證券日報報導，全聯併購公會信用委員會專家委員安光勇說：「國內的太陽光電行業具備了價格優勢，因此在不考慮其他地緣政治的條件下，該能源計畫對國內太陽光電行業的海外輸出是一個利多的消息」。

根據 PV InfoLink 對中國海關出口數據的分析，上季中國太陽光電組件出口總量達到 37.2 GW，較去年同期暴增 112%，其中歐洲市場的進口量達 16.7 GW，激增 145%，是中國第一大出口市場。

第一財經報導，某太陽光電組件業者負責人說：「產業鏈及市場需求上，我們現在產業鏈上多環節的產品實際上是『供不應求』的。在碳中和的背景下，歐洲各國一直在積極推動能源轉型，近期的俄烏衝突更是加強了這一轉型的迫切性。」

該負責人並說：「目前，歐洲德國、西班牙等多個國家已經陸續提出支持再生能源發電能力建設的相關政策，這對於我們光電行業和企業來說，其實是個好消息。」

另一組件業者晶澳科技 (002459-CN) 周三（18 日）在法說會上明確表示，歐洲自主能源的需求上升，海外訂單增加。晶澳科技說，已深耕歐洲市場多年，現在會爭取更多發貨量，目前已看到成效。

摩根士丹利表示，一些中企可望從歐盟能源計畫中受益，例如太陽能板製造商隆基綠能 (601012-CN)、晶科能源 (JKS-US)，大和資本市場則看好天合光能 (688599-CN)。