下半年需求疲軟 Q3顯示器面板出貨估季減11.2%

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (30) 日指出，受俄烏戰爭、高通膨、中國防疫封控影響，終端需求持續疲弱，品牌廠第二季就已開始減少顯示器面板採購量，隨著在途貨運陸續抵達通路，品牌廠對下半年拉貨仍保守，估第三季顯示器面板出貨將季減 11.2%，全年出貨也將轉為衰退 3.6%，達約 1.67 億片。

集邦預估，今年第二季全球顯示器面板出貨量為 4250 萬片、季減 11.3%，除反映品牌廠首季超額購買外，也凸顯終端需求受國際政經局勢變化影響，依目前市況分析，估第三季顯示器面板出貨將持續下滑至 3780 萬片、季減 11.2%，第四季則有機會小幅回升至 3880 萬片、季增 2.8%。

集邦表示，品牌廠在今年初對今年設定相當高的出貨目標，加上去年顯示器面板缺貨造成預期心理作用，刺激品牌廠在首季超額購買面板，推升首季顯示器面板出貨創下近 10 年同期新高，但 2 月國際政經局勢劇變，衝擊消費機種市場降溫，品牌也陸續下修液晶顯示器出貨目標，並同步調降面板採購量。

展望今年，集邦認為，面對全球各大央行升息、經濟成長放緩，企業在資本支出上也轉趨謹慎，對商務型液晶顯示器需求也有放緩趨勢，預期品牌在過去超額備貨，加上消費、商務需求逐步降溫下，恐面臨庫存問題、市場也將同步轉呈供過於求。

集邦進一步補充，除需求降溫外，今年上半年航運塞港問題逐漸舒緩，原本仍運送在途、堆積在港口的液晶顯示器整機也陸續送抵通路商手中，也是導致通路庫存急遽上升的原因之一。