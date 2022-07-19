無懼股債動盪 兩類型基金規模不減反增

近期全球資產走勢動盪，根據投信投顧公會最新資料統計，在各類型基金中，排除貨幣型基金，僅跨國多重資產與國內固定收益唯二兩大基金，6 月定期定額金額不減反增。

其中跨國多重資產基金單月定期定額金額增加 745.1 萬元最多，其他類別基金同期定期定額金額全數縮水，顯見在市場動盪時，股票、債券、REITs 等各類資產皆能布局的多重資產基金，因為具有跟漲抗跌之效，成為亂世中資金聚焦之處。

PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金經理人張書廷指出，多重資產基金投資標的多元化，配置標的涵蓋股票、債券、REITs、現金等部位，還能依照當下投資環境作動態調整，或是依照波動度來調整各資產配置，達到跟漲抗跌的投資目標。

張書廷指出，投資人日益看重社會企業責任對於投資的重要性，自 2020 年起，除了債券外，多重資產相關 ESG 基金日趨熱絡；根據 2015 年以來的長期統計，傳統多重資產與納入 ESG 概念的多重資產基金相較，在企業永續經營的營運模式下，不僅更能獲得投資市場的青睞，獲利報酬表現也較佳。

張書廷認為，雖然今年來市場波動劇烈，但布局多重資產基金不僅能在低檔時進場，加上基金本身相對抗跌，當未來市場重返成長軌道時，符合永續經營的相關股債等資產，也有望率先吸引市場資金回補，帶動績效成長。

