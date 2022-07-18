國安基金發威日K連四紅 短線先拚站穩月線

台股日 K 連四紅，今 (18) 日終場上漲 169 點收在 14719 點朝月線靠攏，投信表示，國安基金宣示進場有助於穩定大盤，但通膨壓力與庫存疑慮未解，短線先看能否站穩月線。

PGIM 保德信高成長基金經理人賴正鴻表示，從歷史經驗來看，國安基金買進標的主要以大型權值股為主，對於大盤支撐有所幫助，且後續表現可期，雖然是否實際注入資金仍需觀察，然這次宣示，有利重振短期台股投資信心，指數在上週出現明顯低檔反彈，今日則持續向月線靠攏。

賴正鴻進一步指出，晶圓龍頭大廠釋出正向展望後，預估供應鏈庫存調整將持續到明年上半年，但車用、高效能運算等需求穩定，今年產能仍緊繃，因此上調今年美元營收估年增至 34% 至 36%，超越市場預期，顯示市場需求持續強化晶圓龍頭大廠價格的主導性，也同步替低迷的投資情緒注入強心針。

賴正鴻認為，本週美國重量級科技廠 IBM、Intel 與德儀等將相繼公布財報，台股大盤則將挑戰月線反壓，預期盤勢仍偏震盪。

觀察主要國際股市表現，美股四大指數皆以回升至月線的態勢，陸股更是站穩季線與半年線之上，隨著全球主要指數相繼出現低檔反彈，台股能否跟進可持續觀察，短線先視能否站穩月線位置，惟總體經濟、庫存修正及量能訊號明顯出現之前，短期仍需謹慎看待。