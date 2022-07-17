國安基金化解破底危機 兩大隱憂未解台股短線波動大

國安基金出手救援，化解台股破底窘境，但法人提醒，在經濟衰退疑慮未解、成交量偏低的情況下，研判短期市場波動度仍大，建議短線反彈勿貿然搶進，審慎為宜。

PGIM 保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，美國公布最新 6 月 CPI 高達 9.1%，創下 1981 年底以來最大漲幅，預期將使聯準會繼續鷹派升息，目前市場普遍預期，聯準會 7 月底升息 4 碼機率超過一半，預計要進入 9 月之後升息步調才會放緩。

賴正鴻說，接下來市場將會把焦點轉向美國第 2 季財報旺季、各大廠的財測展望，下週將登場的美股大廠包括 IBM、Netflix、艾司摩爾、德州儀器，以及英特爾，而 7 月底的蘋果、特斯拉、高通、微軟、Meta、Google 等更是美股財報的重頭戲，預期股市表現將隨財報數據出現波動。

在台股部分，賴正鴻說，隨著國安基金本週宣布啟動，台股整體投資信心明顯回溫，不少跌深龍頭股出現彈升走勢，根據過往經驗，國安基金進場有助於指數回溫。

賴正鴻認為，台股連周線連二紅，化解破底窘境，但因為目前傳產與金融類股仍未回穩至月線位置，成交量能也僅有兩千億元的水準，且市場對於消費支出減緩、企業資本支出下調、經濟衰退雜音仍存在，預料股市波動度仍大。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，這波拉回修正整理 14000 點左右是相對低點，但由於市場缺乏利多，儘管國安基金進場護盤，但指數難 V 型反彈，要觀察聯準會鷹派升息後，是否真的能順利抑制高通膨高物價。

此外，因美升息使資金回流，再造成新興市場國家資金流出，短線上台股又遇到財報公布期間，預料市場雜音較多，操作應相對審慎。

郭修伸認為，儘管台積電上修財報，但目前台股團隊研究發現，無論記憶體、面板、塑化類股仍下修下半年的展望，因此下半年各族群次產業景氣仍有待確認，投資人不應過於躁進，可先觀察目前超跌的績優股，先低檔承接。