美商務部次長：對俄出口管制 可視為因應中國威脅的模板

美國商務部副部長周二 (19 日) 表示，俄烏戰爭爆發後，美國與其他 37 個國家齊力對俄羅斯實施出口管制，成功降低對俄國出口，這可作為未來因應中國威脅的模板。

面對俄羅斯的侵烏暴行，美國祭出一系列出口限制，使俄羅斯難以獲取維持戰爭所需的多數技術，其他加入美國一同實施制裁還有日本、澳洲和歐盟。

負責工業和安全事務的美國商務部副部長艾斯特維茲 (Alan Estevez) 周二赴眾議院外交事務委員會作證時表示，去年美國對俄羅斯出口價值下滑約 88%，其他國家對俄出口也減少約 60%，這是自冷戰以來，各國首次在武器、核供應、化武和飛彈四個項目之外，就出口管制展開多邊合作。

艾斯特維茲說：「我相信我們需要一個新的方法，我們一直在和盟友討論這個問題，這不只是針對俄羅斯，也是關於中國。」

他認為，美國與盟國在俄羅斯問題上的進展，為如何應對中國威脅提供一個良好的架構和出發點。

美國駐中國大使伯恩斯 (Nicholas Burns) 上月表示，美中在國家安全、貿易和人權議題上存在分歧，自 1972 年前總統尼克森 (Richard Nixon) 訪華以來，美中關係可能正處於最糟糕的時期。

白宮仍在考慮是否取消川普執政時期的對中關稅。貿易代表戴琪此前表示，相較美中關係分裂，更希望能重新調整與中國的貿易往來，但她也說，與中國的討論變得非常困難，需要找到新工具來因應中國的不公平競爭行為。

艾斯特維茲表示，美國已把近 600 個中國實體納入貿易黑名單，其中約 107 個是拜登任內新增的，部分是因違反出口管制措施，繼續向俄羅斯出口而遭到制裁。

艾斯特維茲稱：「在民主國家和獨裁國家的競爭當中，中國依然是一項複雜的挑戰。」