料況改善 融程電首季EPS 1.19元寫同期高 醫揚Q1純益年增1.4倍

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (3) 日公告第一季財報，稅後純益 0.86 億元，季增 15.7%、年增 5.8%，每股純益 1.19 元，寫同期新高；另一業者醫揚 (6569-TW) 公告財報首季純益 0.42 億元，則年增 1.4 倍，每股純益 1.39 元。

融程電第一季營收 5.87 億元，季減 5.6%、年增 0.5%；毛利率 31.9%，季增 0.7 個百分點、年減 2.4 個百分點；營益率 15.6%，季增 0.7 個百分點、年減 2.2 個百分點。

融程電表示，雖然持續受到供應鏈吃緊因素干擾，但規模經濟增加，加上提前規劃備料、採買原料成本下降，毛利率逐步改善，此外，今年以來新台幣走貶，法人也看好有助融程電毛利率及業外表現。

展望後續營運，融程電表示，強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，包含汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健，隨著客戶拉貨動能不墜、多項指標性大單入袋後營收持續放大，上半年仍維持原訂成長目標。

而醫揚同樣在缺料改善、歐美醫療大廠長單、醫院大型標案等陸續出貨挹注下，首季營收 4.19 億元，年增 53.4%，寫歷年同期新高，獲利表現也隨營收同步回溫。