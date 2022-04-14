醫揚每股擬配息4元 料況好轉出貨衝 營運顯著回溫

醫療電腦廠醫揚 (6569-TW) 今 (14) 日公告，每股擬配息 4 元，若以今日收盤價 104 元計算，殖利率約 3.8%；而在缺料狀況舒緩、公司也衝刺出貨下，今年以來營運將顯著回溫。

醫揚去年受到歐美疫情衝擊、以及供應鏈缺料，導致手上案子出貨受到影響，稅後純益 1.27 億元，年減 23.6%、每股純益 4.22 元；雖然獲利下滑，但公司仍維持高達 9 成的配息率。

不過，今年以來供應鏈狀況趨穩、缺料改善，歐美醫療大廠長單、醫院大型標案等陸續出貨下，醫揚營運也顯著升溫，第一季營收 4.19 億元，年增 53.4%，寫利年同期新高。

此外，醫揚也整合布局 AI、遠距醫療、電池領域，其中，醫療級熱插拔智慧行動電源，透過電池熱插拔設計，提供可無限輸出電力的行動電源，並內建 Wi-Fi 模組可由伺服器輕鬆管理所有電源，將可應用於護理推車、院外檢測站等。

另外，醫揚也將資通訊 (ICT) 技術興醫療科技結合並推向國際，協助歐美醫院導入電子病歷 (EMR)、醫療影像擷取與傳輸 (PACS)、臨床資訊系統 (CIS) 。

而先前醫揚辦理現增，發行 3000 張新股，每股定價 88 元，醫揚也取得 2.64 億元的資金，將用以充實營運資金及償還銀行借款。