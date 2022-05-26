〈東洋展望〉困難學名藥啟動臨床試驗 認列50萬美元里程碑金

東洋 (4105-TW) 旗下兩項藥品有所斬獲，與國際藥廠合作開發的困難學名藥微球藥物 Octreotide LAR 正式進入臨床階段，並依約認列里程碑金 50 萬美元 (約新台幣 1471 萬元)，另外治療急性前骨髓細胞白血病學名藥，首批藥品順利出貨至美國。

東洋去年與國際藥廠簽約，合作開發的困難學名藥微球藥物 Octreotide LAR，其治療功能性神經內分泌腫瘤、肢端肥大症的第一線用藥，目前已完成階段性成果，並可進入正式臨床試驗，若藥品開發順利，最快 2024 年進入美國市場，搶攻 8 億美元商機。

董事長林全表示，Octreotide LAR 是高技術門檻的微球劑型藥物，其原廠專利 2017 年 1 月到期後，美國市場至今仍未見學名藥上市，如今與國際藥廠合作將進入臨床試驗，若未來順利上市，將由台灣東洋六堵廠供貨，雙方根據合約比例共同分配藥品銷售利潤。

除了困難學名藥取得里程碑金外，另一項治療急性前骨髓細胞白血病學名藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，是東洋自製開發的藥物，並於去年 10 月拿到美國藥證，首批藥品已在今年 3 月底順利出貨，正式進入美國市場。

林全強調，兩大藥品的進展不僅證明東洋在藥品開發、製造品質的能力獲國際肯定外，公司在國際能見度也相對提升，此外，台灣東洋也以品質為基礎、研發為導向、滿足人類醫療需求為公司發展定位，期待藉此穩定邁向國際市場。