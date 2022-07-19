富士康應屆畢業生擴招近50% 傳試用期起薪最高6.6萬元

在大舉招工之際，富士康周一（18 日）表示，今年招聘應屆大學畢業生 3,747 人，較去年激增近 50%，且知情人士透露，試用期起薪最高人民幣（下同）15,000 元（約新台幣 66,500 元）。

富士康在官方公眾號發布的消息顯示，2022 屆菁幹部中央集訓在龍華園區揭幕，展開一周入職培訓。今年招聘應屆大學畢業生 3,747 人，其中深圳廠區 1,624 人，外廠區 2,123 人。

富士康招聘的大學生人數較去年驟增近 50%，提供的就業類別包括工業網路、研發、管理、技術、市場及職能六大類。

第一財經報導，富士康內部人士透露，上述畢業生試用期起薪最高 15,000 元，但該數字未獲官方證實。

從畢業院校來看，有雪梨大學、香港城市大學、曼徹斯特大學等海外及港澳院校，也有湖南大學、華南理工大學、中南大學、山東大學、西南交通大學、吉林大學等大學。從專業分布來看，涵蓋工業、機械設計、醫學、法學等科系。

除了招聘大學生以外，隨著蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone 14 問世倒數計時，富士康也進入招工搶人階段。

富士康 iDPBG 事業群在 7 月 16 日表示，今年拉貨高峰期提前報到，鄭州廠區自 7 月 17 日起，每人返費獎勵（入職獎金）最高 10,000 元。富士康 iDPBG 事業群深圳廠區 7 月 17 日持續招工。

消息人士表示，蘋果已開始試產 iPhone14 系列，計劃 8 月量產，已告知供應商，預估上市後初期銷量將高於 iPhone13 系列。

Counterpoint Research 副總裁 Peter Richardson 表示，「長遠來看，我們繼續期待從功能手機用戶穩步遷移至智慧手機，以及 3G/4G 用戶穩定轉移至 5G 用戶」。隨著電信公司不斷增強中低價位 5G 裝置推廣力道，預計全球 5G 裝置市場將呈現健康增長，成為整體智慧手機市場重要推動力。