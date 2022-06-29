美澳合作首建稀土廠 疑遭親中網路公司策畫抗議活動

美國資安研究機構周二 (28 日) 表示，親中國的線上網路公司正在社群媒體上冒充當地居民，試圖引發對美國和加拿大開發稀土礦業的抗議，進而擴大中國在稀土上的優勢。

資安機構 Mandiant 表示，自 2019 年以來，有一個由數以千計假社群媒體帳號組成的網路，目的在支持中國的政治利益，最近他們創造了一項 Dragonbridge 活動，以抗議澳洲礦業公司 Lynas Rare Earths 德州廠。Mandiant 指出，目前不清楚誰是這一活動的幕後黑手。

美國國防部本月份和這家澳洲稀土供應商簽署 1.2 億美元協議，以於美國境內建造首批重稀土分離廠。多項分析認為，這一行動是對抗中國在關鍵稀土供應鏈的優勢地位。

稀土元素對製造軍事及民用設備都至關重要，幾乎用於從手機到噴射引擎每一項現代技術，而中國在稀土礦產具主導地位，控制著一半以上的稀土開採與 80-90% 的中間加工。

但稀土開發通常會耗費環境資源，也是西方過去不樂於開採的一項因素。美國沒有大規模的稀土加工廠，當局恐關鍵稀土遭斷供，因而希望自行開採。總部設在珀斯 (Perth) 的 Lynas 是中國以外，全球最大的稀土生產商。

美國與 Lynas 所簽署的協議，擴大了 2020 年首度宣布的原始計畫，是美國致力建造半導體、電池、關鍵礦物及醫藥供應鏈與在地製造的行動之一。

在川普執政時期，美中貿易戰開打後，美國一直將稀土視為重要戰略物資，擔心中國禁運對全球市場的損害。

分析人士指出，2018 年美國僅花費 1.6 億美元進口用於製造業的稀土，只占製造過程中全球稀土投入需求的 9%。大多數將受到稀土禁運影響的高科技產品—包括個人電腦、電動汽車電池和光纖，都是在亞洲而不是美國製造的。