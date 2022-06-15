美加等多國組新聯盟 強化稀土、關鍵礦產供應鏈安全

美國國務院週二 (14 日) 宣布，美國和加拿大等多個盟國組成新聯盟，確保關鍵礦物和稀土的供應鏈安全，並擺脫對中國的依賴。

美國國務院週二公布由美國主導的礦物安全合作夥伴計畫 (Minerals Security Partnership)，新聯盟成員有加拿大、澳洲、芬蘭、法國、德國、日本、南韓、瑞典、英國和歐盟執委會 ，協助分析各國及私營企業的關鍵礦物開發項目。

美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲 (Jose W. Fernandez) 說，要實現低碳經濟的目標，就需要大量的關鍵礦物。

世界各國正轉型到清潔能源，預估未來幾十年對鎳、鋰和鈷等關鍵礦物和稀土的需求將更大幅增長。

電動車不可或缺的原料有鈷、鎳、石墨和錳，風力發電和太陽能發電對礦物需求也相當高，風力渦輪機需要稀土礦物作為磁鐵，太陽能電池板原料有銅、矽和銀。

預估未來幾十年對鎳、鋰和鈷等關鍵礦物和稀土的需求將更大幅增長 (圖片：AFP)

中國正掌握全球鈷、鋰、鎳等關鍵礦物和稀土的加工及提煉的大部分市場，美國與盟國持續合作，強化關鍵礦產供應鏈，以對抗中國在此領域的主導地位。

加拿大自然資源部長 Jonathan Wilkinson 表示，加拿大擁有大量鎳和鈷礦床，而美國沒有，關鍵礦產對加拿大來說是一個世代的經濟機會。

澳州稀土商 Lynas 週二表示，公司已與美國國防部簽署一份價值約 1.2 億美元的合約，將在德州建造首座重稀土分離廠，稀土的生產過程將完全排除中國。