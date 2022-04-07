美青少年越來越不愛植物肉 沒有品牌偏好 超越肉類重挫8%

美國投行 Piper Sandler j 發布最新青少年調查報告，對超越肉類 (Beyond Meat) 股價包含兩大壞消息：青少年不僅對植物性肉類失去興趣，對品牌也沒有多大偏好。

Piper 分析師 Michael Lavery 與其團隊分析一項超過 7000 名青少年的調查結果，發現「願意食用或正在食用植物肉類」的受訪者比率自去年秋季的 47% 下降至 43%，2021 年春季該比率為 49%，顯見一路下滑。

在「不吃人造肉」的青少年中，34% 受訪者表示願意嘗試，該比例自去年秋季 Piper Sandler 調查所得的 38% 下降。

該結果對超越肉類與其同業產生重大影響，倘若年輕消費者不太願意花費購買植物性肉類，這恐意味該類別的成長趨勢恐較預期放緩。

Lavery 寫道：「該調查的結果可能只是短暫現象，但也提醒大眾，不要將年輕消費者視為理所當然。」

至於品牌選擇，超越肉類 (BYND-US) 仍是第二受歡迎的品牌，僅次於私人控股的不可能食品 (Impossible Foods)，但領先家樂氏 (Kellogg ’s) (K-US) 旗下的 Morningstar Farms。

話雖如此，35% 食用植物性肉類沒有品牌偏好，Lavery 說：「這表明各家公司仍有打造消費者品牌忠誠度的空間。」

超越肉類的投資者恐不樂見這樣的結果，儘管植物肉市場正迅速擴張，但對於銷售額仍低於預期而苦撐的公司來說，就算成長速度略微放緩都不是好消息。

再者，雖然超越肉類擁有開發新品的來源，也與高知名度業者合作，但缺乏顧客忠誠度意味著在市場上無法奪得先機。

這樣的壞消息讓超越肉類周三大跌 3.84 美元或 8.10%，收每股 43.56 美元，過去 12 個月來跌幅達 67%，今年迄今跌逾 33%。